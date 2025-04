XXL-Ente im Erzgebirge: In diesem Ort ist man auf dem Holzweg

Um das Areal am Freibad in Gelenau attraktiver zu gestalten, gehen die Betreiber einen besonderen Weg. Einen Holzweg, der den Startpunkt in einer riesigen Ente bildet.

Ruhig liegt die Ente am Freibad in Gelenau. Der Blick schweift über das Erlebnisland Kegelsberg, und ihr Gefieder glänzt in der Sonne. Von Wanderern oder Besuchern, die an dem Weg vorbeikommen, lässt sich das Tier nicht stören. Ein idyllisches Bild. Allerdings rührt sich die Ente auch bei Katzen oder anderen Tieren nicht, denn der Wasservogel... Ruhig liegt die Ente am Freibad in Gelenau. Der Blick schweift über das Erlebnisland Kegelsberg, und ihr Gefieder glänzt in der Sonne. Von Wanderern oder Besuchern, die an dem Weg vorbeikommen, lässt sich das Tier nicht stören. Ein idyllisches Bild. Allerdings rührt sich die Ente auch bei Katzen oder anderen Tieren nicht, denn der Wasservogel...