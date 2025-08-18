Zschopau: Wasser- und Bodenqualität wird untersucht

Zschopau
Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet an, sich zu Wasser- und Bodenqualität, Wasseraufbereitung und optimaler Bodendüngung zu informieren.
Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie bietet am 21. August in Zschopau die Möglichkeit, sich zu Fragen der Wasser- und Bodenqualität, der Wasseraufbereitung und einer optimalen Bodendüngung zu informieren. Mitglieder des Vereins sind an diesem Tag von 11 bis 12 Uhr im Rathaus am Altmarkt 2 vor Ort. Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser...
