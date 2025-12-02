Zschopauer Schnitzverein zieht nach Gornau – Streit um Toiletten eskaliert

Zschopau
Der Weihnachtsbauverein gibt sein Domizil in der Zschopauer Gartenstraße auf. Nach Streit über die Nutzung der Toiletten und fehlender Einigung mit der Stadt zieht der Verein um. Was dahintersteckt – und wie es ab Januar weitergeht.
Donnerstagabend in der Gartenstraße. In der kleinen Schnitzerstube sitzen die Vereinsmitglieder um den großen Holztisch. Messer gleiten durch Lindenholz, Späne fallen auf die Tischplatte, jemand rückt seinen Stuhl zurecht. Es ist eine vertraute, heimelige Szene. Doch an diesem Abend liegt etwas Schweres in der Luft. Die Schnitzer sitzen auf...
