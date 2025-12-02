Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In der gemütlichen Werkstatt des Zschopauer Schnitzerheims geht auch Nico Rümmler seiem Hobby nach.
In der gemütlichen Werkstatt des Zschopauer Schnitzerheims geht auch Nico Rümmler seiem Hobby nach. Bild: Andreas Bauer
Auf dem Dachboden wird schon ausgeräumt: Jens Benduhn, Michael Rösch, Brigitte Diener und Horst Klaffke (von rechts) haben schon viele Utensilien in Kartons verpackt.
Auf dem Dachboden wird schon ausgeräumt: Jens Benduhn, Michael Rösch, Brigitte Diener und Horst Klaffke (von rechts) haben schon viele Utensilien in Kartons verpackt. Bild: Andreas Bauer
Noch ziert dieses Schild den Eingang des Zschopauer Schnitzerheims.
Noch ziert dieses Schild den Eingang des Zschopauer Schnitzerheims. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Zschopauer Schnitzverein zieht nach Gornau – Streit um Toiletten eskaliert
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Weihnachtsbauverein gibt sein Domizil in der Zschopauer Gartenstraße auf. Nach Streit über die Nutzung der Toiletten und fehlender Einigung mit der Stadt zieht der Verein um. Was dahintersteckt – und wie es ab Januar weitergeht.

Donnerstagabend in der Gartenstraße. In der kleinen Schnitzerstube sitzen die Vereinsmitglieder um den großen Holztisch. Messer gleiten durch Lindenholz, Späne fallen auf die Tischplatte, jemand rückt seinen Stuhl zurecht. Es ist eine vertraute, heimelige Szene. Doch an diesem Abend liegt etwas Schweres in der Luft. Die Schnitzer sitzen auf...
