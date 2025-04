Zschopauer Tafel in neuen Räumen: Erster Schritt zum Sozialkaufhaus

Die Zschopauer Tafel versorgt monatlich rund 500 Menschen, darunter viele Migranten. Von einer angespannten Versorgungslage spricht der Verbandschef der Tafel Sachsen. Wie die Erwerbsloseninitiative das Unternehmen zukunftssicher machen will.

Die Tafel in Zschopau kann Bedürftigen künftig mehr gekühlte Lebensmittel anbieten. Zumindest hat die Kirchliche Erwerbsloseninitiative Zschopau (Kez) am neuen Standort Am Zweigwerkufer 10 die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Räume sind am Dienstag unter großem Medieninteresse offiziell eröffnet worden.