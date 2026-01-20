Zschopauer Winterdorf beeindruckt Besucher in doppelter Hinsicht

Um die 400 Gäste haben sich die 1. Hüttengaudi auf Schloss Wildeck nicht entgehen lassen. Und viele von ihnen sehen gute Gründe, in den nächsten Wochen wiederzukommen.

Erleuchtet und beheizt waren die Pagoden auf dem Hof von Schloss Wildeck. Dass sich trotzdem kaum jemand darin aufhielt, lag nicht etwa am fehlenden Betrieb.