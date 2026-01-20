MENÜ
Das Zschopauer Winterdorf im Hof von Schloss Wildeck war bei der 1. Hüttengaudi sehr gut besucht.
Das Zschopauer Winterdorf im Hof von Schloss Wildeck war bei der 1. Hüttengaudi sehr gut besucht. Bild: Andreas Bauer
Veranstalter Andras Falk sorgte bei der 1. Hüttengaudi als DJ Andy La Toggo persönlich für die Musik.
Veranstalter Andras Falk sorgte bei der 1. Hüttengaudi als DJ Andy La Toggo persönlich für die Musik. Bild: Andreas Bauer
Auf der Schlittschuhbahn am Fuße des Dicken Heinrichs herrschte bislang jeden Tag reger Betrieb.
Auf der Schlittschuhbahn am Fuße des Dicken Heinrichs herrschte bislang jeden Tag reger Betrieb. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Zschopauer Winterdorf beeindruckt Besucher in doppelter Hinsicht
Von Andreas Bauer
Um die 400 Gäste haben sich die 1. Hüttengaudi auf Schloss Wildeck nicht entgehen lassen. Und viele von ihnen sehen gute Gründe, in den nächsten Wochen wiederzukommen.

Erleuchtet und beheizt waren die Pagoden auf dem Hof von Schloss Wildeck. Dass sich trotzdem kaum jemand darin aufhielt, lag nicht etwa am fehlenden Betrieb. Schließlich waren etwa 400 Besucher gekommen, um die 1. Hüttengaudi im frisch eröffneten Zschopauer Winterdorf zu erleben. Wärmende Sitzgelegenheiten wurden schlichtweg nicht gebraucht,...
