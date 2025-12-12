MENÜ
  • Zschopauer Wohnungsgesellschaft hat eine neue Chefin: „Ich kenne die Menschen hier – das gibt mir Sicherheit“

Franziska Frei ist die neue Geschäftsführerin der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Zschopau.
Im Zschopauer August-Bebel-Wohngebiet befinden sich die meisten Wohnungen des GGZ-Bestands. Gebaut wurden die Wohnblöcke im Norden der Stadt Mitte bis Ende der 1980er-Jahre.
Mehr Service für Bewohner im Bebel-Gebiet: Am Straubeweg befindet sich eine Außenstelle des Medizinischen Versorgungszentrums Gornau.
Zschopau
Zschopauer Wohnungsgesellschaft hat eine neue Chefin: „Ich kenne die Menschen hier – das gibt mir Sicherheit“
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zschopau. Franziska Frei übernimmt die Leitung der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft Zschopau (GGZ). Im Interview spricht sie über ihre Motivation, Ziele und den Spagat zwischen Familie und Führungsposition.

Freie Presse: Frau Frei, bevor wir über Ihre neue Aufgabe sprechen – wer ist Franziska Frei eigentlich? Wo kommen Sie her, wie verlief Ihr beruflicher Weg?
