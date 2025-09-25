Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hanne Franken leitet den Kultur- und Tourismusbetrieb der Stadt Zschopau.
Hanne Franken leitet den Kultur- und Tourismusbetrieb der Stadt Zschopau. Bild: Lea-Marie Reinke
Zschopau
Zschopaus Bürgersaal: Vielseitiger Veranstaltungsort mit großem Potenzial
Redakteur
Von Lea-Marie Reinke
Der Neubau am Zschopauer Anlagenpark soll sich als ein vielseitiger Kultur- und Veranstaltungsort etablieren – für Vereine, Firmen, Kulturschaffende und Besucher. So läuft es nach dem Start.

Der seit knapp einem Monat in Zschopau eröffnete Bürgersaal soll sich zu einem lebendigen Veranstaltungsort entwickeln. Neben einem jährlichen Zuschuss der Kommune – zuletzt war von rund 180.000 Euro die Rede – soll ein Teil der Betriebs- und Personalkosten über Veranstaltungen und Mieten eingespielt werden.
