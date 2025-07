Zschopaus neuer Bürgersaal: Wird der Bau bis zur Eröffnungsshow fertig?

Kurz vor der Eröffnung der Kulturstätte in Zschopau steigt die Anspannung. Der Kartenvorverkauf für die große Gala ist schon im Gang. Doch die Arbeiten im Bürgersaal verlaufen nicht wie geplant. Ein Stadtrat sieht schwarz.

Kurz vor der Eröffnung des neuen Bürgersaals in Zschopau wächst im Stadtrat und in der Verwaltung die Nervosität. In sechs Wochen – am 23. August – soll die neue Kulturstätte der Motorradstadt mit einer großen Show eingeweiht werden. Verzögerungen auf der Baustelle lassen indes die verfügbaren Zeitreserven schrumpfen. Er gehe nicht...