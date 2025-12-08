Zum 500. Geburtstag: Dieses Geschenk rührt Zschopaus Schützenverein ganz besonders

Zschopau
Zum Jubiläum gab’s nicht nur eine Hopfenbuche auf dem Neumarkt, sondern auch Töne, mit denen niemand gerechnet hatte: Oberbürgermeister Arne Sigmund beschenkte die Schützen mit einem eigenen Lied – geschrieben am Schreibtisch, veredelt per KI. Wie es klingt, erfahren Sie über den Link im Artikel.
Umrahmt von einem Böllerschießen und kurzen Festreden ist auf dem Zschopauer Altmarkt eine Hopfenbuche gepflanzt worden, die dem 500-jährigen Bestehen des Schützenwesens in der Stadt gewidmet ist. „Diese Idee hat uns gerührt. Der Standort direkt gegenüber dem Rathaus ist für uns eine große Ehre“, so Frieder Meyer beim Pflanzen des...
