Zwei Harleys und ein VW an Crash im Erzgebirge beteiligt

Ein Unfall in Waldkirchen endete mit relativ milden Verletzungen. Doch was genau passierte um 12.20 Uhr?

Eine verletzte Person und Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag in Grünhainichen zugetragen hat und an dem zwei Motorräder beteiligt waren. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz ereignet: Auf der S 223 war am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr eine Harley-Davidson...