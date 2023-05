Missbrauch statt Teufel: Feministische "Freischütz"-Inszenierung provoziert Chemnitzer Opernpublikum

In der Chemnitzer Inszenierung des "Freischütz" geht das Konzept leider nicht auf. Die Figuren handeln eratisch und sind in sich nicht schlüssig. Sie erzählen sich auf der Bühne nicht, wirken nicht nachvollziehbar. Das geschlossene Gemeinschaften Schattenseiten haben, ist klar. Aber sie alle als Faschisten und Pädophile zu zeigen, ist schon ein starkes Stück. Ja, der "Freischütz" ist in seiner eigentlichen Geschichte oft naiv und anachronistisch, Männer entscheiden in ihr über die Köpfe der Frauen hinweg. Da hat sich die Uhr seitdem definitiv weitergedreht. Aber dass Agathes Vater seine Tochter begrabscht, während die Brautjungfern mit Bunny-Ohren vom Winden des Jungfernkranzes singen, das ist schon schwer zu ertragen.

Fazit: Unterm Zuckerguss nur wüste Dystopie

Der Versuch, dem allzu süßen Opernstoff den Zuckerguss abzukratzen und zu schauen, was sich darunter verbirgt, ist spürbar. Ebenso der feministische Ansatz, die passive Rolle, das emotionale Auftreten der Spielerinnen mit Missbrauchserfahrungen zu erzählen. Die Anklage an eine Gesellschaft, die wegschaut. Was herausgekommen ist, ist jedoch eine paramilitärische Albtraumwelt, ein dystopischer Ort mit unklaren und unaufgearbeiteten Traumata mit bestechlicher Polizei. Ein Ort fern von Natur, in der Traditionen pervertiert gelebt werden und Missbrauch unterstützten.

Leider wirft die Inszenierung dabei mehr Fragen auf, als das sie Antworten liefert. Lied- und Dialogtexte lassen diese Lesart zwar zu, aber nur in Ansätzen, was Handlung und vor allem die Figuren schwer nachvollziehbar macht. Etwa, wenn es um die Frage geht, warum Kaspar Max eigentlich hilft. Der wird erzählt als ein Ex-Soldat, der Kinder tötete, die ihn in der Wolfschlucht heimsuchen. Was genau er aber mit Max am Wickel hat, erzählt sich nicht, weder, warum er ihm hilft, noch was er mit der ganzen Schützengesellschaft und mit der Missbrauchsgeschichte rings um Agathe und ihren Vater zu tun hat, was angedeutet wird. Die Geschichte hat Lücken, wirkt nicht schlüssig in sich, funktioniert nicht. Schade, der Ansatz ist reizvoll, läuft aber ins Leere. So reagierte am Premierenabend auch das extrem zwiegespaltene Publikum. Einige zeigten sich begeistert, andere murrten schon während der Aufführung und quittierten den Auftritt des Inszenierungsteams während der Applausordnung mit vehementen und mehrfachen Buh-Rufen und Pfiffen.

"Der Freischütz" wird am Freitag, dem 5. Mai um 19 Uhr erneut im Opernhaus Chemnitz gezeigt. Weitere Informationen finden sich unter www.theater-chemnitz.de