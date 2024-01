Leichenfund stellt sich als archäologische Sensation heraus

Erst war die Polizei im Einsatz, dann kamen die Archäologen. Die Spur führt zurück in das Jahr 500 vor Christus.

Bellaghy.

Ein Leichenfund in Nordirland, der zunächst die Polizei auf den Plan gerufen hatte, hat sich als archäologische Sensation herausgestellt. Wie die Polizei in Nordirland mitteilte, könnten die im Torf in der Ortschaft Bellaghy in Nordirland im Oktober 2023 entdeckten sterblichen Überreste bis zu 2500 Jahre alt sein.