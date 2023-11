Polarlichter in Deutschland möglich

Wenn das Wetter mitspielt und der Himmel klar ist, könnten in Deutschland am Wochenende Polarlichter zu sehen sein. Aber wann und wo genau?

Heppenheim.

Durch einen Sonnensturm könnten auch über Deutschland in der Nacht zum Sonntag Polarlichter zu sehen sein. In welchem Zeitraum und in welcher Region das möglicherweise der Fall sein werde, sei noch unklar, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim.