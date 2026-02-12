Afghanischer Humor und deutscher Schrecken: Die Berlinale 2026 hat begonnen!

Mit dem Drama „No Good Men“ ist am Donnerstag die 76. Berlinale eröffnet worden. Insgesamt sind bis zum 22. Februar 276 Filme zu sehen - 22 im Wettbewerb um den Goldenen und um die Silbernen Bären.

Was für eine Eröffnung! Dabei war es kaum vorstellbar, woher ausgerechnet ein Film über Frauen in Afghanistan die nötigen Zutaten nehmen sollte: den Glanz, den Witz, die Fülle, die so ein Festivalbeginn bei allem Ernst auch braucht. Aber schon der Vorspann stimmte zuversichtlich: Eine gemalte Kaktusblüte nach der anderen explodiert zu voller... Was für eine Eröffnung! Dabei war es kaum vorstellbar, woher ausgerechnet ein Film über Frauen in Afghanistan die nötigen Zutaten nehmen sollte: den Glanz, den Witz, die Fülle, die so ein Festivalbeginn bei allem Ernst auch braucht. Aber schon der Vorspann stimmte zuversichtlich: Eine gemalte Kaktusblüte nach der anderen explodiert zu voller...