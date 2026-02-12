MENÜ
  • Afghanischer Humor und deutscher Schrecken: Die Berlinale 2026 hat begonnen!

Shahrbanoo Sadat, Regisseurin und Hauptdarstellerin des afghanischen Eröffnungsfilms „No Good Men“.
Shahrbanoo Sadat, Regisseurin und Hauptdarstellerin des afghanischen Eröffnungsfilms „No Good Men". Bild: Sebastian Christoph Gollnow
Shahrbanoo Sadat, Regisseurin und Hauptdarstellerin des afghanischen Eröffnungsfilms „No Good Men“.
Shahrbanoo Sadat, Regisseurin und Hauptdarstellerin des afghanischen Eröffnungsfilms „No Good Men“. Bild: Sebastian Christoph Gollnow
Afghanischer Humor und deutscher Schrecken: Die Berlinale 2026 hat begonnen!
Von Kerstin Decker
Mit dem Drama „No Good Men“ ist am Donnerstag die 76. Berlinale eröffnet worden. Insgesamt sind bis zum 22. Februar 276 Filme zu sehen - 22 im Wettbewerb um den Goldenen und um die Silbernen Bären.

Was für eine Eröffnung! Dabei war es kaum vorstellbar, woher ausgerechnet ein Film über Frauen in Afghanistan die nötigen Zutaten nehmen sollte: den Glanz, den Witz, die Fülle, die so ein Festivalbeginn bei allem Ernst auch braucht. Aber schon der Vorspann stimmte zuversichtlich: Eine gemalte Kaktusblüte nach der anderen explodiert zu voller...
