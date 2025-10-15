„After the Hunt“: Luca Guadagnino zerlegt das Machtspiel um Wahrheit und Begehren

Luca Guadagnino provoziert mit seinem neuen Film ein moralisches Gedankenexperiment. Dazu starten mit „The Mastermind“ ein melancholischer Kunstraub-Thriller und die charmante Engelkomödie „Good Fortune“.

After the Hunt. Der neue Film von Luca Guadagnino spaltet die Gemüter – und genau das ist Absicht. Zur Weltpremiere in Venedig wurde After the Hunt kontrovers diskutiert. Der italienische Regisseur, bekannt für Werke wie Call Me by Your Name, Suspiria oder Challengers – Rivalen, wagt sich diesmal an das wohl heikelste Thema unserer...