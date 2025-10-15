Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „After the Hunt“: Luca Guadagnino zerlegt das Machtspiel um Wahrheit und Begehren

Julia Roberts als Alma in einer Szene des Films „After the Hunt“. Der Film erweist sich als ein fesselnder Thriller über eine College-Professorin, die nach einem Missbrauchsfall an ihrer Universität an einem persönlichen und beruflichen Scheideweg steht.
Von epd
Luca Guadagnino provoziert mit seinem neuen Film ein moralisches Gedankenexperiment. Dazu starten mit „The Mastermind“ ein melancholischer Kunstraub-Thriller und die charmante Engelkomödie „Good Fortune“.

After the Hunt. Der neue Film von Luca Guadagnino spaltet die Gemüter – und genau das ist Absicht. Zur Weltpremiere in Venedig wurde After the Hunt kontrovers diskutiert. Der italienische Regisseur, bekannt für Werke wie Call Me by Your Name, Suspiria oder Challengers – Rivalen, wagt sich diesmal an das wohl heikelste Thema unserer...
