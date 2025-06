Armloser Star-Hornist Felix Klieser beim Augustusburger Musiksommer: Der Virtuose lässt sich nicht behindern!

Er muss sein Instrument mit den Füßen bedienen - doch sein Spiel von Schumann bis Beethoven berührt in der Schlosskirche Augustusburg mit vollkommen entfesseltem Blechklang.

Es sind Konzerte wie diese, die die Faszination von Musik so unglaublich steigern können - weil sie offenbaren, das hinter Abfolge und Zusammenklang von Tönen so viel mehr steckt als nur Melodien, Harmonien und Rhythmus: Mit Felix Klieser war am Samstag einer der besten europäischen Hornvirtuosen zu Gast beim Augustusburger Musiksommer - und er...