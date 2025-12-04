Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Ausgezeichnet: Warum dieser Plattenladen im Erzgebirge als einer der besten in Deutschland gilt

Einer der besten deutschen Plattenläden steht im Erzgebirge: Musikfreak Jens Roscher wurde für seinen Laden mit dem „Emil“ ausgezeichnet.
Einer der besten deutschen Plattenläden steht im Erzgebirge: Musikfreak Jens Roscher wurde für seinen Laden mit dem „Emil“ ausgezeichnet. Bild: Sebastian Paul
Jens Roscher in seinem Plattenladen „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz.
Jens Roscher in seinem Plattenladen „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz. Bild: Christian Rothe
Plattenhändler Jens Roscher in seinem Laden „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz. Er wurde 2025 mit dem „Emil“ als eines der besten deutschen Schallplattengeschäfte ausgezeichnet
Plattenhändler Jens Roscher in seinem Laden „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz. Er wurde 2025 mit dem „Emil“ als eines der besten deutschen Schallplattengeschäfte ausgezeichnet Bild: Christian Rothe
Einer der besten deutschen Plattenläden steht im Erzgebirge: Musikfreak Jens Roscher wurde für seinen Laden mit dem „Emil“ ausgezeichnet.
Einer der besten deutschen Plattenläden steht im Erzgebirge: Musikfreak Jens Roscher wurde für seinen Laden mit dem „Emil“ ausgezeichnet. Bild: Sebastian Paul
Jens Roscher in seinem Plattenladen „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz.
Jens Roscher in seinem Plattenladen „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz. Bild: Christian Rothe
Plattenhändler Jens Roscher in seinem Laden „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz. Er wurde 2025 mit dem „Emil“ als eines der besten deutschen Schallplattengeschäfte ausgezeichnet
Plattenhändler Jens Roscher in seinem Laden „Tillophon“ in Annaberg-Buchholz. Er wurde 2025 mit dem „Emil“ als eines der besten deutschen Schallplattengeschäfte ausgezeichnet Bild: Christian Rothe
Kultur
Ausgezeichnet: Warum dieser Plattenladen im Erzgebirge als einer der besten in Deutschland gilt
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der zum zweiten Mal vergeben „Emil“-Preis ging 2025 an den erzgebirgischen Schallplattenhändler Jens Roscher. Was sein Geschäft so besonders macht: Er verkauft Musik, keine Wohnzimmerdeko!

Ein Plattenladen in der tiefsten Provinz? Da verzieht Jens Roscher, den eigentlich kaum etwas aus der Ruhe bringt, dann doch leicht das Gesicht: „Immer, wenn man in Annaberg was startet, das anderswo auch ganz normal ist, kommt dieser mitleidig-staunende Ton“, sagt er: „So nach dem Motto: ,Wie ist das denn bei euch überhaupt möglich?‘...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
27.11.2025
4 min.
Einkaufen im Erzgebirge: Warum eine gestandene Geschäftsfrau noch einmal neu durchstartet
Seit mehr als 15 Jahren verkauft Eileen Böttcher mit ganz viel Herz italienische Mode in Annaberg – in ihrem Geschäft an der Buchholzer Straße.
Eine Reise nach Italien hat das Leben von Eileen Böttcher aus Annaberg-Buchholz verändert. Sie hat sich verliebt. Eine Liebe, die bis heute anhält und sie zu einem mutigen Schritt inspiriert hat.
Antje Flath
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
08:25 Uhr
3 min.
„Es fühlt sich an wie eine Ohnmacht“: Feuerwehren im Erzgebirge in Trauer
Die Feuerwehren im Erzgebirge, hier ein Symbolfoto, sind in Trauer.
Der Kreisfeuerwehrverband im Erzgebirge und viele andere reagieren bestürzt auf den plötzlichen Tod von Jens Schlegel. Auch in der Stadt Annaberg-Buchholz hinterlässt er eine schmerzliche Lücke.
Annett Honscha
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
Mehr Artikel