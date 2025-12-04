Der zum zweiten Mal vergeben „Emil“-Preis ging 2025 an den erzgebirgischen Schallplattenhändler Jens Roscher. Was sein Geschäft so besonders macht: Er verkauft Musik, keine Wohnzimmerdeko!

Ein Plattenladen in der tiefsten Provinz? Da verzieht Jens Roscher, den eigentlich kaum etwas aus der Ruhe bringt, dann doch leicht das Gesicht: „Immer, wenn man in Annaberg was startet, das anderswo auch ganz normal ist, kommt dieser mitleidig-staunende Ton“, sagt er: „So nach dem Motto: ,Wie ist das denn bei euch überhaupt möglich?‘...