Band mit dem Knall: Neuer Song von Kraftklub lässt das Kätzchen aus dem Sack

Wie die erste Single des neuen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ heißt, weiß man seit dem Gratiskonzert letzte Woche. Was kann „Schief in jedem Chor“ aber wirklich?

In manchen Punkten sind Kraftklub einfach nicht zu schlagen: Hat man den Refrain von „Schief in jedem Chor" einmal gehört, trägt man ihn auf ewig mit sich herum. „Solang noch einer ‚Fickt euch alle!' schreit / ist hier noch nichts verlor'n / ich hab noch immer Bock auf Streit / ich singe schief in jedem Chor" ist eine dieser...