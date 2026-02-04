MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Beef mit dem Deutschlandfunk: Frau Lehmann gibt mit ihrem Debütalbum jede Menge „Trost und Trotz“

Frau Lehmann aus Leipzig.
Frau Lehmann aus Leipzig. Bild: Claudia Helmert
Frau Lehmann aus Leipzig.
Frau Lehmann aus Leipzig. Bild: Claudia Helmert
Kultur
Beef mit dem Deutschlandfunk: Frau Lehmann gibt mit ihrem Debütalbum jede Menge „Trost und Trotz“
Von Juliane Streich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Leipziger Band gilt als aufsteigender Stern am deutschen Indie-Himmel. Ihre erste Platte bürstet das Genre ordentlich gegen den Strich - und ringt der Tristesse dabei schillernde Farben ab.

Es ist einer dieser Momente, die ein gutes Konzert zu einem besonderen machen. Die Band hat die Bühne des Leipziger Hitness Clubs gerade verlassen, der Jubel des Publikums verebbt, der Tontechniker spielt schon die erste Tanzmusik an, doch die Sängerin greift nochmal zur Akustikgitarre und begibt sich mit ihr zu den Menschen, die gerade gehen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
4 min.
Bruce Springsteen ist wütend: Spontaner Protestsong „Streets of Minneapolis“ gegen den „Staatsterror“ von Donald Trump
Bruce Springsteen 2025 beim Konzert im Berliner Olympia-Stadion.
Amerikas Rocklegende hat mehr geschrieben als nur einen symbolischen Protestsong aus kritisch-poetischen Andeutungen: Selten zuvor hat ein politisches Lied so hart gegen konkrete Akteure geschossen.
Ronny Schilder
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
17:40 Uhr
4 min.
Draisaitl und Schmid Fahnenträger bei Eröffnungsfeier
Eishockey-Superstar Leon Draisaitl war schon Deutschlands Sportler des Jahres. (Archivbild)
Die Wahl ist gefallen: Leon Draisaitl und Katharina Schmid tragen bei der Olympia-Eröffnung die deutsche Fahne. Bei der Abstimmung gab es eine Rekordbeteiligung für Winterspiele.
17:43 Uhr
2 min.
EU-Politiker: Orban instrumentalisiert Prozess gegen Maja T.
Der deutsche EU-Politiker Martin Schirdewan verfolgte das Verfahren gegen Maja T. in Ungarn vor Ort mit.
Das Urteil gegen Maja T. sorgt für Kritik: Deutsche EU-Politiker werfen der ungarischen Regierung vor, mit dem Prozess gezielt Stimmung zu machen.
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
23.01.2026
5 min.
Musik der Woche: Der müde Abschied von Megadeth
Dave Mustaine jammert ein letztes Mal auf hohem Niveau, während Finch mit einer seiner Eseleien auffällt. Eine neue Band aus Tschechien erteilt derweil Wincent Weiss eine ordentliche Lektion!
Tim Hofmann
Mehr Artikel