Beef mit dem Deutschlandfunk: Frau Lehmann gibt mit ihrem Debütalbum jede Menge „Trost und Trotz“

Die Leipziger Band gilt als aufsteigender Stern am deutschen Indie-Himmel. Ihre erste Platte bürstet das Genre ordentlich gegen den Strich - und ringt der Tristesse dabei schillernde Farben ab.

Es ist einer dieser Momente, die ein gutes Konzert zu einem besonderen machen. Die Band hat die Bühne des Leipziger Hitness Clubs gerade verlassen, der Jubel des Publikums verebbt, der Tontechniker spielt schon die erste Tanzmusik an, doch die Sängerin greift nochmal zur Akustikgitarre und begibt sich mit ihr zu den Menschen, die gerade gehen...