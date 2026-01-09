Bei Anruf Angst: Warum immer mehr junge Menschen nicht gerne telefonieren

Herzrasen, Schweißausbrüche und Schwindel, wenn das Telefon klingelt. Die Gen Z hat Angst vor dem Telefonieren, schildert unsere Autorin. Woran liegt das und was kann dagegen helfen?

Für junge Menschen ist das Handy mittlerweile mehr als nur ein Gerät. Man könnte sagen, es ist so etwas wie ihr bester Freund – aber nur so lange sie damit niemanden anrufen müssen. Denn Telefonieren ist bei der Gen-Z aus der Mode gekommen.