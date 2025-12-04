Bjarne Mädel im „Stromberg“-Interview: Die Kamera als Pistole

Berlin. „Wieder alles wie immer“ heißt der neue „Stomberg“-Film, der eben in den Kinos anläuft. Bjarne Mädel spielt darin wieder Berthold „Ernie“ Heisterkamp. Wird das so kultig wie früher?

FP: Der neue „Stromberg" startet kurz vor Weihnachten. War dieser Dreh ähnlich wie ein Familienfest: Auf den einen freut man sich, auf den anderen könnte man gut verzichten, aber man rauft sich zusammen, um die Sache zu einem guten Abschluss zu bringen?