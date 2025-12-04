Bjarne Mädel im „Stromberg“-Interview: Die Kamera als Pistole

Kultur
Berlin. „Wieder alles wie immer“ heißt der neue „Stomberg“-Film, der eben in den Kinos anläuft. Bjarne Mädel spielt darin wieder Berthold „Ernie“ Heisterkamp. Wird das so kultig wie früher?
FP: Der neue „Stromberg“ startet kurz vor Weihnachten. War dieser Dreh ähnlich wie ein Familienfest: Auf den einen freut man sich, auf den anderen könnte man gut verzichten, aber man rauft sich zusammen, um die Sache zu einem guten Abschluss zu bringen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.