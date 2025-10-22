Bruce Springsteen, Mafia und Mutterliebe – das sind die Kinostarts der Woche

Kultur
„Deliver Me From Nowhere“ zeigt den „Boss“ im emotionalen Ausnahmezustand. Die weiteren Kinostarts führen nach Korsika und mitten in ein US-Familiendrama.
Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Wenn Bruce Springsteen auf die Bühne tritt, scheint die Welt stillzustehen. Millionen sehen in ihm den Inbegriff des amerikanischen Traums – den Arbeiterhelden mit Gitarre, Schweiß und Seele. Doch Mitte der 1980er stand der „Boss“ selbst an einer Schwelle, an der dieser Traum zu zerbrechen drohte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.