Bruce Springsteen, Mafia und Mutterliebe – das sind die Kinostarts der Woche

„Deliver Me From Nowhere“ zeigt den „Boss“ im emotionalen Ausnahmezustand. Die weiteren Kinostarts führen nach Korsika und mitten in ein US-Familiendrama.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Wenn Bruce Springsteen auf die Bühne tritt, scheint die Welt stillzustehen. Millionen sehen in ihm den Inbegriff des amerikanischen Traums – den Arbeiterhelden mit Gitarre, Schweiß und Seele. Doch Mitte der 1980er stand der „Boss“ selbst an einer Schwelle, an der dieser Traum zu zerbrechen drohte.