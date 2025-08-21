„Aus der Sudetendeutschen Küche“ von Harald Saul: Wie schmeckt das Sudetenland?

Der im März verstorbene Thüringer Koch und Ernährungswissenschaftler hat der Nachwelt Geschichten Vertriebener und Sammlungen von Rezepten aus der sudetendeutschen Küche hinterlassen.

Das Sudetenland, die einst von Deutschböhmen bewohnte Grenzgegend in Tschechien, wird gerade wiederentdeckt. Auf dem alten Kammweg im Erzgebirge stößt man auf verschwundene Dörfer, wird mit einer jahrhundertelangen Kultur konfrontiert, die 1945 unterging. Und wenn man vom vielen Wandern hungrig wird und in ein Wirtshaus einkehrt, dann könnte...