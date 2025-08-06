„Biarritz“ von Andrea Sawatzki: Das Schweigen zwischen Mutter und Tochter

Das Buch ist schonungslos und authentisch: Andrea Sawatzkis neuer Roman „Biarritz“ ist dennoch eine Liebesgeschichte

Darf man sich den Tod der eigenen Eltern wünschen? Und öffentlich darüber nachdenken? Andrea Sawatzki, Schauspielerin und Buchautorin, hat es getan. Nicht nur im Roman „Brunnenstraße“, in dem sie schonungslos ihre Kindheit und Jugend schildert, die verdüstert war durch die Pflicht, den an Alzheimer erkrankten Vater zu betreuen: Während...