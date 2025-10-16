Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ken Kesey Ende 1999 vor seinem bunten Hippie-Bus, mit dem er früher auf Tour ging.
Ken Kesey Ende 1999 vor seinem bunten Hippie-Bus, mit dem er früher auf Tour ging. Bild: imago
Ken Kesey Ende 1999 vor seinem bunten Hippie-Bus, mit dem er früher auf Tour ging.
Ken Kesey Ende 1999 vor seinem bunten Hippie-Bus, mit dem er früher auf Tour ging. Bild: imago
Bücher
Buchkritik: Wenn aus biblischen und indigenen Mythen Gegenwart wird
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Seemannslied“ von Ken Kesey liegt nach über 30 Jahren nun auf Deutsch vor. Der apokalyptische Roman des verstorbenen US-Kultautors ist ein Meisterwerk.

Viele ältere Leser und Leserinnen dürften noch Ken Ke-seys fulminanten Debütroman „Einer flog über das Kuckucksnest“ kennen. Der Roman von 1962 gilt bis heute als Meilenstein der US-Literaturgeschichte. 1975 brachte Regisseur Miloš Forman den Stoff auf die Leinwand. Der Film gewann fünf Oscars. Unvergessen Jack Nicholson in der Rolle als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:15 Uhr
1 min.
Ampel-Ärger in Oelsnitz: Kritik ist für Stadt neu
Wegen längerer Wartezeiten an Ampeln der B 92 gibt es in Oelsnitz Kritik.
Es habe keine Beschwerden zu Schaltungen und Wartezeiten auf der B 92 gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Die zuständige Behörde hatte indes reagiert.
Ronny Hager
08.08.2025
4 min.
Starker Horror aus Plauen: Preisgekrönte Jugendbuch-Autorin Susan Kreller ersinnt finsteren Thriller
Susan Kreller und ihr Buch "Das Herz von Kamp-Cornell".
Niemand schreibt derzeit so berührend und nachvollziehbar aus der Perspektive Heranwachsender: Susann Kreller gelingt mit ihrem neuen Roman „Das Herz von Kamp-Cornell“ ein großes Lese-Ereignis.
Tim Hofmann
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:16 Uhr
8 min.
Ob Kraniche, Rotdrosseln oder Bergfinken: An Sachsens Himmel gibt es mehr als Krähen zu beobachten
Kraniche auf ihrem Zug nach Süden lassen sich jetzt auch in Mittel- und Westsachsen entdecken.
Ornithologin Silke Hartmann weiß genau, welche Zugvögel es jetzt in Mittel- und Westsachsen gibt, mit welchen Überraschungsgästen man im Garten rechnen kann und warum Krähen Bahnhöfe lieben.
Susanne Plecher
06.08.2025
2 min.
„Kein Zurück“ von Stephen King: Ein Akt der Sühne
„Kein Zurück“ von Stephen King.
Es ist nicht sein bestes Buch – auch wenn mit der Privatermittlerin Holly Gibney eine seiner eindrücklichsten Figuren der vergangenen Jahre zurückkehrt.
Welf Grombacher
Mehr Artikel