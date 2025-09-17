„Das schwarze Manuskript“ von Heinrich Steinfest: Skurriler Lektürespaß

Steinfest erzählt mit Fabulierlust, klug und mitreißend.

Heinrich Steinfest hat sein umfangreiches Werk um einen weiteren Roman ergänzt. In gewohnt ironischer Weise erzählt er diesmal vom 64-jährigen Industriellen Ashok Oswald, der innerhalb kurzer Zeit zu Reichtum gelangt ist. Auf seinem Grundstück ließt der einen überdimensionalen Pool anlegen, in dem er morgens und abends seine Bahnen schwimmt....