„Die Schatten von Prag“ von Martin Becker und Tabea Soergel: Fantastische Ausschmückungen

Im Roman „Die Schatten von Prag“ zeigen Martin Becker und Tabea Soergel den berühmten „rasenden Reporter“ als Kriminalist.

Egon Erwin Kisch ist die Hauptfigur dieses Buches, dass in der scheinbar schlafenden tschechischen Hauptstadt in der Zeit um das Jahr 1910 spielt: Das Gerücht von einem zerstörerischen Kometen geistert durch die Stadt, und der „rasende Reporter“ der berühmten Zeitung „Bohemia“ ist den Ursachen bösartiger Voraussagen auf der Spur, die...