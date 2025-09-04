„Halbinsel“ von Kristine Bilkau: Unser Leben und die Suche nach dem Wir

„Halbinsel“ von Kristine Bilkau ist ein ausgezeichneter Generationenroman

Mütter und Töchter – das ist schon im realen Leben ein oft nicht konfliktfreies Verhältnis. Und in der Literatur erst recht. Auch Kristine Bilkau hat sich in ihrem Roman „Halbinsel“ des Themas angenommen. Und scheint den Nagel auf den Kopf getroffen zu haben. So sehr, dass sie dafür in diesem Jahr mit dem Preis der Leipziger Buchmesse...