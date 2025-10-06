„Jetzt schon?“ von Naomi Watts: Der Wirbel um die Wechseljahre

Die Schauspielerin gibt intime Einblicke in ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren und beleuchtet das Thema auch aus wissenschaftlicher Sicht.

Als Naomi Watts beim Arzt sitzt, soll es eigentlich um die Familienplanung gehen. Schon länger belastete die heute 56-Jährige ein unerfüllter Kinderwunsch. Doch was sie dann zu hören bekam, stellte vieles auf den Kopf: Mit gerade einmal 36 stand die Schauspielerin („Mulholland Drive“) vor den Wechseljahren. „Das ist doch was für...