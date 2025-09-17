„Nachteule“ von Ingrid Noll: Geschichten für Generationen

Bücher
Ingrid Noll wird 90 und erzählt im neuen Roman „Nachteule“ von der toxischen Liebesbeziehung einer Jugendlichen.
Über ihrem Sofa in Weinheim hat Ingrid Noll eine Karikatur des 2019 verstorbenen Grafikers Tomi Ungerer hängen. Der zeichnete sie einmal am Schreibtisch vor einer alten Schreibmaschine sitzend, während ihr Gevatter Tod über die Schulter linst: „Liebe Ingrid, will er mir sagen, halt dich ran, deine Zeit ist nicht mehr ewig bemessen!“
