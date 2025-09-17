Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |
  • Buchtipps
  • |

  • „Rom sehen und nicht sterben“ von Peter Wawerzinek: Die ewige Stadt und das eigene Vergehen

„Rom sehen und nicht sterben“ ist das neue Buch von Peter Wawerzinek.
„Rom sehen und nicht sterben“ ist das neue Buch von Peter Wawerzinek. Bild: Verlag
„Rom sehen und nicht sterben“ ist das neue Buch von Peter Wawerzinek.
„Rom sehen und nicht sterben“ ist das neue Buch von Peter Wawerzinek. Bild: Verlag
Bücher
„Rom sehen und nicht sterben“ von Peter Wawerzinek: Die ewige Stadt und das eigene Vergehen
Von Welf Grombacher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Peter Wawerzinek schreibt in „Rom sehen und nicht sterben“ über die Existenz.

Die Postboten, Müllmänner und Reinigungskräfte sind ihm bei seinen Spaziergängen durch Rom wichtiger als all die Sehenswürdigkeiten: Lustig macht er sich über die „Panische Treppe“ und das „Klosseum“. Also typisch Wawerzinek: Als der Schriftsteller 2019 sein Stipendium in der Villa Massimo antritt, fühlt er sich fehl am Platz und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
14:50 Uhr
3 min.
„Nachteule“ von Ingrid Noll: Geschichten für Generationen
„Nachteule“ ist der neue Roman von Ingrid Noll.
Ingrid Noll wird 90 und erzählt im neuen Roman „Nachteule“ von der toxischen Liebesbeziehung einer Jugendlichen.
Welf Grombacher
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
27.08.2025
5 min.
Die Aufklärung und das Verbrechen: Ferdinand von Schirachs neues Buch „Der stille Freund“ greift tief
Ferdinand von Schirach und sein neues Buch „Der stille Freund“.
Der Bestsellerautor lässt den Leser immer näher an sich heran: Aus zufällig scheinenden Begegnungen verdichtet er seine Weltsicht zu packenden Fragen, die den Globus in vielerlei Hinsicht umspannen.
Ulrich Steinmetzger
Mehr Artikel