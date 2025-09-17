„Rom sehen und nicht sterben“ von Peter Wawerzinek: Die ewige Stadt und das eigene Vergehen

Peter Wawerzinek schreibt in „Rom sehen und nicht sterben“ über die Existenz.

Die Postboten, Müllmänner und Reinigungskräfte sind ihm bei seinen Spaziergängen durch Rom wichtiger als all die Sehenswürdigkeiten: Lustig macht er sich über die „Panische Treppe“ und das „Klosseum“. Also typisch Wawerzinek: Als der Schriftsteller 2019 sein Stipendium in der Villa Massimo antritt, fühlt er sich fehl am Platz und...