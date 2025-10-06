„Spät am Tag“ von Kristin Vego: Von den zu stillen Bewegungen des Lebens

Bücher
Kristin Vego schreibt über die Fäden, die Menschen und Orte verbinden.
So einen Roman schreibt niemand, der auf Ruhm und Reichtum aus ist: In „Spät am Tag“ wird auf alles verzichtet, was konventionelle Belletristik ausmacht: eine dynamische Handlung, ein Spannungsbogen, ein handfester Konflikt, ein starker Widersacher, eine charismatische Hauptfigur, intensive Gefühlbewegungen, überraschende Wendepunkte –...
