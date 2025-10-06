„Spät am Tag“ von Kristin Vego: Von den zu stillen Bewegungen des Lebens

Kristin Vego schreibt über die Fäden, die Menschen und Orte verbinden.

So einen Roman schreibt niemand, der auf Ruhm und Reichtum aus ist: In „Spät am Tag“ wird auf alles verzichtet, was konventionelle Belletristik ausmacht: eine dynamische Handlung, ein Spannungsbogen, ein handfester Konflikt, ein starker Widersacher, eine charismatische Hauptfigur, intensive Gefühlbewegungen, überraschende Wendepunkte –...