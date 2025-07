„Zeit ihres Lebens“ von Dirk Gieselmann: Glücklich mit dem Glück auf Raten?

Der neue Roman von Gieselmann beschreibt das traurig-schöne Leben so sanft, einfühlsam, ehrlich in wunderbar poetischem Schreibstil, dass es beim Lesen hin und wieder weh tut.

Zufällig begegnen sie sich an diesem Regentag Ende März 1983, die Grundschullehrerin Frieda Brunner und Georg Neumann, der Handelsreisende. Beide sind nicht glücklich: Neumann, der Frau und Sohn nur am Wochenende sieht und sich in der Familie wie ein Gast fühlt, und die 38-jährige Frieda, die in der Nachbarschaft schon als alte Jungfer...