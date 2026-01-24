MENÜ
  Chemnitzer Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues

Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitzer Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Von Matthias Zwarg
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.

Er sei ein bisschen „zu fröhlich für den Blues“, heißt es in einem der Titel auf der ersten Solo-Platte des Chemnitzer Gitarristen und Sängers Jan K. Weiss. Und doch spielt er genau diesen jazzigen Blues mit einer solchen Hingabe, mit einer solchen Intensität, Virtuosität, mit Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes, dass es...
