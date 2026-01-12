Comedian Torsten Sträter ist erkrankt und muss bis einschließlich März alle Termine absagen

Management spricht von längerfristige Regenerationsphase, die erforderlich sei - Keine Show in Riesa

Der Kabarettist und Comedian Torsten Sträter muss alle geplanten Auftritte von Januar bis einschließlich März 2026 absagen. Das teilte sein Management auf der offiziellen Website mit. Als Grund wird eine Erkrankung genannt, die eine längerfristige Regenerationsphase erfordere. Weitere Informationen zur Art der Erkrankung gibt es nicht....