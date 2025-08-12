„Dark Romance ist potenziell gefährlich“: Die Leipzigerin Tea Loewe und ihr neuer Roman „Milea“

Spannung zur Entspannung: Warum eine sächsische Mutter morgens vor der und auf dem Weg zur Arbeit Fantasy-Geschichten ersinnt.

„Von nun an wird sie von der Gunst anderer abhängig sein, aber auch frei von jedem Zwang. Das Ehebündnis ist hinfällig ... “ Keine zwanzig Seiten braucht es, bis das erste Duell ausgefochten ist – und die Story einen U-Turn nimmt. Titelheldin Milea boxt und schneidet sich mit zwei Dolchen aus einem Heiratsversprechen, muss fliehen. Den...