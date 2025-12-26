MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Das Atomino feiert „Zoo-Mania“: Bands aus Chemnitz lassen es tierisch krachen

Volle Hütte: Die „Zoo-Mania“ bescherte dem Atomino-Publikum an den Feiertags-Abenden ein frohes Fest.
Volle Hütte: Die „Zoo-Mania“ bescherte dem Atomino-Publikum an den Feiertags-Abenden ein frohes Fest. Bild: Ernesto Uhlmann
Volle Hütte: Die „Zoo-Mania“ bescherte dem Atomino-Publikum an den Feiertags-Abenden ein frohes Fest.
Volle Hütte: Die „Zoo-Mania“ bescherte dem Atomino-Publikum an den Feiertags-Abenden ein frohes Fest. Bild: Ernesto Uhlmann
Kultur
Das Atomino feiert „Zoo-Mania“: Bands aus Chemnitz lassen es tierisch krachen
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die weihnachtlichen Motto-Konzerte der „Mania“ sind eine beliebte Showtradition der Region und dank Kraftklub deutschlandweit bekannt. Wie war es diesmal?

Sie ist ein Phänomen und für viele Musikfans zu Weihnachten mindestens so selbstverständlich wie für andere der Anblick vom Rotkohl auf dem festlich gedeckten Tisch. Die Rede ist von der „Mania“, einer der langlebigsten Traditionen des Chemnitzer „Atomino“-Klubs, die jedes Jahr an den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
5 min.
Musik der Woche: Paula Hartmann schmerzt mit Berq, das Ego von Marteria und ein Geburtstag bei A-Ha
Der Rapper aus Rostock macht es spannend und streut hoffnungsvolle Ahnung für sein drittes „Zukunft“-Album. Eine norwegische Poplegende presst Silberplatten, und während die Jugend von Weltentonnen zerquetscht wird, geht Blond baden!
Tim Hofmann
20.11.2025
2 min.
„Im Westen gern ein Schloss“: Kraftklub sucht ausgefallene Orte für private „Geheimshows“ nächste Woche
Wollen Eisdielen und Jugendherbergsspeisesäle rocken: Kraftklub!
Die Promo-Phase für das kommende Album „Sterben in Karl Marx Stadt“ geht in die heiße Phase: Die Chemnitzer Indierock-Rabauken bieten sich als „Partyband“ für Fans an!
Tim Hofmann
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
Mehr Artikel