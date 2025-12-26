Das Atomino feiert „Zoo-Mania“: Bands aus Chemnitz lassen es tierisch krachen

Die weihnachtlichen Motto-Konzerte der „Mania“ sind eine beliebte Showtradition der Region und dank Kraftklub deutschlandweit bekannt. Wie war es diesmal?

Sie ist ein Phänomen und für viele Musikfans zu Weihnachten mindestens so selbstverständlich wie für andere der Anblick vom Rotkohl auf dem festlich gedeckten Tisch. Die Rede ist von der „Mania“, einer der langlebigsten Traditionen des Chemnitzer „Atomino“-Klubs, die jedes Jahr an den ersten beiden Weihnachtsfeiertagen die...