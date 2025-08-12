„Das Kanu des Manitu“ kommt am Donnerstag in die Kinos - Wie problematisch ist der Kinohit „Der Schuh des Manitu“ heute?

2001 hatte Bully Herbig mit seiner „Winnetou“-Parodie die Staubigkeit alter bundesdeutscher Unterhaltung aufs Korn genommen. Wie geht er im zweiten Teil damit um, nun selbst aus dem Gestern zu kommen?

Am Donnerstag, 14. August, steigt Michael „Bully“ Herbig wieder in den Sattel. Oder besser: ins Boot. „Das Kanu des Manitu“ heißt die Fortsetzung seines Megaerfolgs von 2001, der damals fast zwölf Millionen Menschen ins Kino zog, was den „Schuh des Manitu“ zum nach wie vor erfolgreichsten deutschen Film macht. Für die einen klingt... Am Donnerstag, 14. August, steigt Michael „Bully“ Herbig wieder in den Sattel. Oder besser: ins Boot. „Das Kanu des Manitu“ heißt die Fortsetzung seines Megaerfolgs von 2001, der damals fast zwölf Millionen Menschen ins Kino zog, was den „Schuh des Manitu“ zum nach wie vor erfolgreichsten deutschen Film macht. Für die einen klingt...