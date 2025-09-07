Das Leben der Anderen: Große Puppen erzählen auf der Chemnitzer Küchwaldbühne ihre Geschichten

Kultur
Mit „Unter dem Milchwald“, dem als Hörspiel konzipierten Stück des Literaten Dylan Thomas, bringt Regisseur Michael Schmidt Zuschauer auf die Küchwaldbühne – und ein epochales Puppenstück in die Zuschauerränge derselben.
Was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag? Was genau essen sie zum Frühstück, und schmeckt es ihnen? Welche Träume treiben sie um, mögen sie ihre Mitmenschen, und was steht in ihren Briefen? Und von wem hat die Nachbarsfrau eigentlich ihre vielen Kinder? Hut ab vor denen, die sich diese Frage noch nie gestellt haben. Den walisischen...
