MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Das sind die heißesten Film- und Serientipps für 2026

Sydney Sweeney als Cassie Howard in einer Szene der Serie „Euphoria“ (2019). In der dritten und wahrscheinlich letzten Staffel sehen wir die Teenager der Serie zehn Jahre älter.
Sydney Sweeney als Cassie Howard in einer Szene der Serie „Euphoria“ (2019). In der dritten und wahrscheinlich letzten Staffel sehen wir die Teenager der Serie zehn Jahre älter. Bild: IMAGO/Capital Pictures
Sydney Sweeney als Cassie Howard in einer Szene der Serie „Euphoria“ (2019). In der dritten und wahrscheinlich letzten Staffel sehen wir die Teenager der Serie zehn Jahre älter.
Sydney Sweeney als Cassie Howard in einer Szene der Serie „Euphoria“ (2019). In der dritten und wahrscheinlich letzten Staffel sehen wir die Teenager der Serie zehn Jahre älter. Bild: IMAGO/Capital Pictures
Kultur
Das sind die heißesten Film- und Serientipps für 2026
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2026 wird ein Jahr der Rückkehr: „Euphoria“ und „The Boys“ verabschieden sich – und im Kino kehren Miranda, Odysseus und ein einsamer Astronaut zurück.

Sydney Sweeney ist die Schauspielerin, die aussieht, als hätte Hollywood eine Porzellanpuppe bestellt und stattdessen einen Flammenwerfer bekommen. Geboren 1997 im US-amerikanischen Spokane, aufgewachsen zwischen Mittelstandsrealität und großem Ehrgeiz, arbeitet sie seither daran, alle zu widerlegen, die sie jemals unterschätzt haben – und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
08:11 Uhr
7 min.
Worauf sich Streaming-Fans 2026 freuen können
Die Serie "Heated Rivalry" wird bei HBO Max laufen.
Wie wurde Sherlock Holmes eigentlich zum berühmtesten Meisterdetektiv? Welche Romanze bahnt sich dieses Mal bei "Bridgerton" an? Wie spannend ist die in Berlin gedrehte Serie "Hijack"?
Cordula Dieckmann, Sabrina Szameitat und Gregor Tholl, dpa
15:59 Uhr
2 min.
Abschiebungen nach Afghanistan im neuen Jahr
Zu Beginn des neuen Jahres gibt es weitere Abschiebungen nach Afghanistan. (Archivfoto)
Die Bundesregierung hatte Abschiebungen von Straftätern aus Afghanistan angekündigt. Nun macht sie verstärkt ernst.
01.01.2026
4 min.
Helena und Hugo sind im Vogtland die Babys zum Jahreswechsel: „Dieses Silvester kann man nicht toppen“
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby 2025 im Vogtland. Lisa und Alexander Otterbach aus Hof haben bewusst das Helios-Klinikum Plauen als Geburtsort für das Baby gewählt.
Helena Sophie Otterbach ist das Neujahrsbaby des Vogtlands. Um kurz nach Mitternacht erblickte sie das Licht der Welt. Der Plauener Hugo Karl Langheinrich ist indes das letzte Baby 2025 – fast wäre er ein Bayer geworden.
Cornelia Henze
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
16:03 Uhr
1 min.
Deutscher WM-Schreck: Bulgarischer Ex-Nationaltrainer tot
Bulgariens Trainer-Legende Dimitar Penew ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
Er führte Bulgarien 1994 sensationell ins WM-Halbfinale - zum Leidwesen von Titelverteidiger Deutschland. Nun ist Dimitar Penew mit 80 Jahren gestorben.
17.12.2025
6 min.
Von "Michael" bis Marvel: Kino-Highlights 2026
Jaafar Jackson (l), Neffe des 2009 gestorbenen "King of Pop" Michael Jackson.
Biopics, große Fortsetzungen und neue Superheldenfilme: 2026 bringt zahlreiche hochkarätige Kinostarts. Darunter ein Film über Michael Jackson und eine jetzt schon große Oscar-Hoffnung.
Lisa Forster, dpa
Mehr Artikel