Das startet jetzt im Kino: „Checker Tobi 3“, „Greenland 2“ und „Song Sung Blue“

Kultur
Ein neugieriger Kinderreporter reist zu Böden rund um die Welt, eine Familie kämpft sich nach der Katastrophe durch Europa, und zwei Musiker finden über Neil-Diamond-Songs zu sich selbst.
Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde. Der Keller ist ein guter Ort für große Fragen. Zwischen Kisten, vergessenen Geräten und alten Aufnahmen taucht bei „Checker Tobi“ nicht nur Vergangenheit auf, sondern auch ein Rätsel: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Auf einer alten Videokassette sieht Tobi sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.