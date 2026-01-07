MENÜ
  Kultur
  • Das startet jetzt im Kino: „Checker Tobi 3“, „Greenland 2“ und „Song Sung Blue“

Der dritte Kinofilm mit Tobias Krell als Checker Tobi erforscht die faszinierende Welt des Bodens unter unseren Füßen, inspiriert von einer alten Videokassette aus Tobis Kindheit. Der Film kombiniert Tobis typische Mischung aus Reisen, Wissensvermittlung und persönlichen Einblicken. Bild: megaherz GmbH/dpa
Der dritte Kinofilm mit Tobias Krell als Checker Tobi erforscht die faszinierende Welt des Bodens unter unseren Füßen, inspiriert von einer alten Videokassette aus Tobis Kindheit. Der Film kombiniert Tobis typische Mischung aus Reisen, Wissensvermittlung und persönlichen Einblicken. Bild: megaherz GmbH/dpa
Das startet jetzt im Kino: „Checker Tobi 3“, „Greenland 2“ und „Song Sung Blue“
Von Maurice Querner
0:00 Anhören

Ein neugieriger Kinderreporter reist zu Böden rund um die Welt, eine Familie kämpft sich nach der Katastrophe durch Europa, und zwei Musiker finden über Neil-Diamond-Songs zu sich selbst.

Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde. Der Keller ist ein guter Ort für große Fragen. Zwischen Kisten, vergessenen Geräten und alten Aufnahmen taucht bei „Checker Tobi“ nicht nur Vergangenheit auf, sondern auch ein Rätsel: Wer hinterlässt die mächtigsten Spuren im Erdreich? Auf einer alten Videokassette sieht Tobi sein...
Mehr Artikel