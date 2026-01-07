Das startet jetzt im Kino: „Checker Tobi 3“, „Greenland 2“ und „Song Sung Blue“

Ein neugieriger Kinderreporter reist zu Böden rund um die Welt, eine Familie kämpft sich nach der Katastrophe durch Europa, und zwei Musiker finden über Neil-Diamond-Songs zu sich selbst.

