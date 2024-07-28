Deadpool gegen Wolverine: Blutiger Kinospaß für (fast) die ganze Familie

Kultur
Der neue Marvel Blockbuster rettet das Superhelden-Genre im Kino zwar nicht, macht aber unfassbar viel Spaß und bietet jede Menge Fanservice.
Zugegeben: Das „Marvel Cinematic Universe“, kurz MCU, steckt unter der Führung von Disney in der Krise. Seit dem großen Finale „Avengers: Endgame“ von 2019, in dem sämtliche Superhelden der zehn Jahre zuvor, unter anderem Captain America, Iron Man und Captain Marvel, das Universum vor dem Oberschurken Thanos retten, ist die Begeisterung...
