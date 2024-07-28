Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deadpool gegen Wolverine: Blutiger Kinospaß für (fast) die ganze Familie

Hugh Jackman (rechts) als Wolverine und Ryan Reynolds als Deadpool in einer Szene des Films „Deadpool & Wolverine"
Hugh Jackman (rechts) als Wolverine und Ryan Reynolds als Deadpool in einer Szene des Films „Deadpool & Wolverine"
Kultur
Deadpool gegen Wolverine: Blutiger Kinospaß für (fast) die ganze Familie
Von Johann-Christof Laubisch
Der neue Marvel Blockbuster rettet das Superhelden-Genre im Kino zwar nicht, macht aber unfassbar viel Spaß und bietet jede Menge Fanservice.

Zugegeben: Das „Marvel Cinematic Universe“, kurz MCU, steckt unter der Führung von Disney in der Krise. Seit dem großen Finale „Avengers: Endgame“ von 2019, in dem sämtliche Superhelden der zehn Jahre zuvor, unter anderem Captain America, Iron Man und Captain Marvel, das Universum vor dem Oberschurken Thanos retten, ist die Begeisterung...
21.08.2025
2 min.
Nach Zwischenfällen: Slowakei zählt ihre Braunbären
Ein Braunbär ist im Tal Zadné Meďodoly in Tatranská Javorina unterwegs. (Archivbild)
Knapp fünfeinhalb Millionen Menschen leben in der Slowakei. Doch wie viele Braunbären gibt es dort? Nach mehreren tödlichen Angriffen auf Menschen sollen die Raubtiere gezählt werden. Wie geht das?
21.08.2025
2 min.
Sachsens Jungstörche brechen früher Richtung Süden auf
In Sachsen flogen die ersten Störche dieses Jahr schon Mitte Juni los. (Archivbild)
Die ersten Jungstörche sind schon Richtung Süden unterwegs - etwas früher als sonst. In Sachsens Nestern gab es zwar Rekorde, aber auch große Sorgen um Nahrung und Nachwuchs.
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
23.07.2025
4 min.
Neu im Kino: Pedro Pascal wird zu „Mister Fantastic“ in „The Fantastic Four: First Steps“
Pedro Pascal in seiner Rolle als „Mister Fantastic“ in der Szene des Films „The Fantastic Four: First Steps“. Marvels
In „The Life of Chuck“ wird das Leben eines unscheinbaren Buchhändlers zum Rätsel. Außerdem neu im Kino: „Memoiren einer Schnecke“, eine Animationsgeschichte über Verlust, Freundschaft und Mut.
DPA
13.08.2025
4 min.
Familiengeheimnisse und ein tödliches Ritual
Mit reichlich Opulenz, aber kaum Tiefgang: Suzanne Lindon (links) als Adèle und Sara Giraudeau als Odette in einer Szene aus dem Film „Die Farben der Zeit“.
Neu im Kino: Mit „Die Farben der Zeit“ und „Bring Her Back“ entführen Regisseur Cédric Klapisch ins 19. Jahrhundert und die Philippou-Brüder in einen wirklich fiesen Albtraum.
DPA, Maurice Querner
11:00 Uhr
5 min.
Wo einst Sigmund Jähn aß: Endet die 340-jährige Geschichte des Gasthofs „Frischhütte“ im Vogtland?
Hans-Jochen Grieger ist Wirt mit Leib und Seele - seit 46 Jahren. Nun geht er in Ruhestand und sucht einen Pächter für Pension, Gasthof und Bowlingbahn.
Gastwirt Hans-Jochen Grieger geht zum Jahresende in den Ruhestand. Für seinen Gasthof „Frischhütte“ in Morgenröthe-Rautenkranz sucht er einen Pächter. Das Haus hat eine 340-jährige Geschichte.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel