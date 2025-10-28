Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Der Kinderkanal Kika: Auch der MDR-Rundfunkrat setzt mehr auf digital statt linear

„Moppi und der Leckerladen“ ist eine Kinder-Kochshow auf Kika. Wird bald nur noch auf Abruf gekocht?
„Moppi und der Leckerladen“ ist eine Kinder-Kochshow auf Kika. Wird bald nur noch auf Abruf gekocht? Bild: Matthias Bazyli/RBB
„Moppi und der Leckerladen“ ist eine Kinder-Kochshow auf Kika. Wird bald nur noch auf Abruf gekocht?
„Moppi und der Leckerladen“ ist eine Kinder-Kochshow auf Kika. Wird bald nur noch auf Abruf gekocht? Bild: Matthias Bazyli/RBB
Kultur
Der Kinderkanal Kika: Auch der MDR-Rundfunkrat setzt mehr auf digital statt linear
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenig Sparpotenzial, viel Symbolik: Die Zukunft des Kinderkanals hängt am Staatsvertrag. Warum die Abschaltung des linearen Kika umstritten ist.

Das Ende des Kinderkanals als linear ausgestrahltes Programm der ARD scheint unausweichlich. Darauf deuten auch jüngste Aussagen des MDR-Rundfunkrates hin, der für den „Kika“ eine digitale Strategie befürwortet und dabei eine lineare Fortsetzung nicht erwähnt. Weil der Reform-Staatsvertrag der Länder immer noch nicht verabschiedet ist,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
23.10.2025
2 min.
„Millionencoup im Grünen Gewölbe“ in einer MDR-Doku: Die Stunde der Polizisten
Polizist Olaf Richter, Dresdner Chefermittler, berichtet von seinen Nachforschungen.
Der Coup, der Deutschland den Atem anhalten ließ. Die Dokumentation rekonstruiert die Ereignisse jener Nacht in Dresden.
Maurice Querner
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
15.10.2025
5 min.
Wie MTV das Musikfernsehen erfand – und warum es jetzt verschwindet
Trevor Horn von der britischen Band The Buggles im Clip „Video Killed the Radio Star“. Es war das erste Video, das MTV sendete.
Paramount stellt die MTV-Musikkanäle in Europa ein. Von „Video Killed the Radio Star“ bis „Thriller“: Wie Musikvideos zur Kunstform wurden – und warum manche an eine digitale Wiedergeburt glauben.
Maurice Querner
Mehr Artikel