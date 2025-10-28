Der Kinderkanal Kika: Auch der MDR-Rundfunkrat setzt mehr auf digital statt linear

Kultur
Wenig Sparpotenzial, viel Symbolik: Die Zukunft des Kinderkanals hängt am Staatsvertrag. Warum die Abschaltung des linearen Kika umstritten ist.
Das Ende des Kinderkanals als linear ausgestrahltes Programm der ARD scheint unausweichlich. Darauf deuten auch jüngste Aussagen des MDR-Rundfunkrates hin, der für den „Kika“ eine digitale Strategie befürwortet und dabei eine lineare Fortsetzung nicht erwähnt. Weil der Reform-Staatsvertrag der Länder immer noch nicht verabschiedet ist,...
