Der Mann, der den Metalcore formte: Stefan Lüdicke und sein Label Lifeforce

Das sächsische Plattenlabel Lifeforce hat einst einen globalen Rocktrend maßgeblich mit angeschoben. Doch Inhaber Stefan Lüdicke hat sich davon im 30. Firmenjahr entfernt – um sich treu zu bleiben.

Bedenkt man, wofür so mancher sächsische Kulturschaffende bereits mit Straßentaufe oder Gedenktafelanschraubung geehrt wurde, dann hätte man den Chemnitzer Stefan Lüdicke eigentlich längst irgendwo lebensgroß in Marmor nachbauen müssen. Denn mit seinem Plattenlabel Lifeforce hat er für die weltweite Musikbranche Funken geschlagen, deren... Bedenkt man, wofür so mancher sächsische Kulturschaffende bereits mit Straßentaufe oder Gedenktafelanschraubung geehrt wurde, dann hätte man den Chemnitzer Stefan Lüdicke eigentlich längst irgendwo lebensgroß in Marmor nachbauen müssen. Denn mit seinem Plattenlabel Lifeforce hat er für die weltweite Musikbranche Funken geschlagen, deren...