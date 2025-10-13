Der Mann, der den Metalcore formte: Stefan Lüdicke und sein Label Lifeforce

Kultur
Das sächsische Plattenlabel Lifeforce hat einst einen globalen Rocktrend maßgeblich mit angeschoben. Doch Inhaber Stefan Lüdicke hat sich davon im 30. Firmenjahr entfernt – um sich treu zu bleiben.
Bedenkt man, wofür so mancher sächsische Kulturschaffende bereits mit Straßentaufe oder Gedenktafelanschraubung geehrt wurde, dann hätte man den Chemnitzer Stefan Lüdicke eigentlich längst irgendwo lebensgroß in Marmor nachbauen müssen. Denn mit seinem Plattenlabel Lifeforce hat er für die weltweite Musikbranche Funken geschlagen, deren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.