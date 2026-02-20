„Der Osten ist nicht ganz so politisch korrekt“ - Maria Groppler über die Grenzen der Comedy

Chemnitz. Maria Clara Groppler ist jung, weiblich und lustig. Und damit manchmal ziemlich allein in der Comedy-Szene. Im Interview mit der „Freien Presse“ spricht sie über Gürtellinien, ihre ostdeutsche Sozialisierung und das Klischee, dass Frauen einfach nicht lustig sein können.

Freie Presse: Wie schwer ist es eigentlich, sich allein auf eine Bühne zu stellen und Witze zu erzählen? Freie Presse: Wie schwer ist es eigentlich, sich allein auf eine Bühne zu stellen und Witze zu erzählen?