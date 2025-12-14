Deutsche Erstaufführung der „Gelben Lilie“: Hitpotenzial im Schatten der Nazis?

Das Eduard-von-Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz glänzt mit der Deutschen Erstaufführung einer Operette aus dem Jahre 1934

Intendant Moritz Gogg hat das Eduard-von-Winterstein-Theater mit Wieder- und Neuentdeckungen zum kleinen Operettenparadies gemacht. Deren Strauß ist jetzt um „Die Gelbe Lilie“ von Michael Krasznay-Krausz (1897-1940) reicher. Die jüdische Herkunft bestimmte die Biographie des Komponisten; deren ungarisch-österreichische Grundierung seine...