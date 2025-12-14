MENÜ
  • Deutsche Erstaufführung der „Gelben Lilie“: Hitpotenzial im Schatten der Nazis?

Hauch der Hoffnung: Bettina Grothkopf (links) als Oberstleutnant Graf Thurzo-Illeshazy und Angus Simmons als Erzherzog Prinz Stefan Christopher.
Hauch der Hoffnung: Bettina Grothkopf (links) als Oberstleutnant Graf Thurzo-Illeshazy und Angus Simmons als Erzherzog Prinz Stefan Christopher. Bild: Dirk Rückschloss/Winterstein-Theater
Ungarisches Musikfeuer mit Hitqualität.
Ungarisches Musikfeuer mit Hitqualität. Bild: Dirk Rückschloß/Winterstein-Theater
Vergebliche Liebesmüh? Angus Simmons als Erzherzog Prinz Stefan Christopher und Zsófia Szabó als Judith Peredy.
Vergebliche Liebesmüh? Angus Simmons als Erzherzog Prinz Stefan Christopher und Zsófia Szabó als Judith Peredy. Bild: Dirk Rückschloß/Winterstein-Theater
Judith im Wald: Zsófia Szabó.
Judith im Wald: Zsófia Szabó. Bild: Dirk Rückschloß/Winterstein-Theater
Kultur
Deutsche Erstaufführung der „Gelben Lilie“: Hitpotenzial im Schatten der Nazis?
Von Joachim Lange
Das Eduard-von-Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz glänzt mit der Deutschen Erstaufführung einer Operette aus dem Jahre 1934

Intendant Moritz Gogg hat das Eduard-von-Winterstein-Theater mit Wieder- und Neuentdeckungen zum kleinen Operettenparadies gemacht. Deren Strauß ist jetzt um „Die Gelbe Lilie“ von Michael Krasznay-Krausz (1897-1940) reicher. Die jüdische Herkunft bestimmte die Biographie des Komponisten; deren ungarisch-österreichische Grundierung seine...
