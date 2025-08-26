Deutschlands neue Oscar-Hoffnung kommt in die Kinos

Der Oscar-Kandidat „In die Sonne schauen“ startet in den Kinos und erzählt von vier Frauen und den Schatten der Vergangenheit. In „Die Rosenschlacht“ geraten Oliva Colman und Benedict Cumberbatch als Ehepaar in einen bitteren Machtkampf. Außerdem diese Woche neu: die Action-Komödie „Bride Hard“.

In die Sonne schauen. Pünktlich zum Kinostart wurde Mascha Schilinskis bereits in Cannes preisgekrönter Film als deutscher Beitrag für die Oscars ausgewählt. Die Regisseurin erzählt von vier Mädchen, die im Laufe eines Jahrhunderts auf demselben Bauernhof leben. Die Idee ist Schilinski und ihrer Co-Autorin Louise Peter gekommen, als sie...