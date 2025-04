Die Ausstellung „Tales of Transformation“ zeigt, wie Chemnitz und Europas Industriezentren sich neu erfinden

Die Schau verknüpft Geschichte, Gegenwart und Zukunft europäischer Industriestädte – mitten im Industriemuseum Chemnitz – und setzt dabei auf jede Menge Screens.

Chemnitz ist nicht allein: Zwischen bewährten Exponaten aus Fahrzeugen und Maschinen soll sich Besuchern der Sonderausstellung „Tales of Transformation“ ein neues Verständnis der Stadt eröffnen – und seiner industriellen Verwandtschaften in Europa. Im Industriemuseum Chemnitz beleuchtet die Kulturhauptstadt-Schau, die am Freitag eröffnet...