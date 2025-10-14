Die ersten DDR-Wahlen vor 75 Jahren: Schüler, die mutig „Nein“ sagten

Kultur
Vor 75 Jahren fanden in der jungen DDR die ersten Wahlen zur Volkskammer statt. Dahinter verbarg sich allerdings eine Scheinwahl. Doch junge Menschen in Olbernhau und Werdau protestierten.
Vor 75 Jahren, am 15. Oktober 1950 feierte die junge DDR ihren ersten großen demokratischen Akt – jedenfalls nannte sie es so. „Volkskammerwahl“ stand auf den Plakaten, „freie Entscheidung des werktätigen Volkes“. Tatsächlich aber war es nichts anderes als eine Inszenierung, die beinahe unverändert bis 1989 Bestand haben sollte. Wer...
