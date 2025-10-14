Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Die ersten DDR-Wahlen vor 75 Jahren: Schüler, die mutig „Nein“ sagten

In Westberlin organisierte Bürgermeister Ernst Reuter (rechts im Bild) den Protest gegen die Inhaftierung und das spätere Todesurteil gegen den Schüler Hermann Josef Flade (links im Bild) aus Olbernhau.
In Westberlin organisierte Bürgermeister Ernst Reuter (rechts im Bild) den Protest gegen die Inhaftierung und das spätere Todesurteil gegen den Schüler Hermann Josef Flade (links im Bild) aus Olbernhau. Bild: Imago / Montage FP
Kultur
Die ersten DDR-Wahlen vor 75 Jahren: Schüler, die mutig „Nein“ sagten
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 75 Jahren fanden in der jungen DDR die ersten Wahlen zur Volkskammer statt. Dahinter verbarg sich allerdings eine Scheinwahl. Doch junge Menschen in Olbernhau und Werdau protestierten.

Vor 75 Jahren, am 15. Oktober 1950 feierte die junge DDR ihren ersten großen demokratischen Akt – jedenfalls nannte sie es so. „Volkskammerwahl“ stand auf den Plakaten, „freie Entscheidung des werktätigen Volkes“. Tatsächlich aber war es nichts anderes als eine Inszenierung, die beinahe unverändert bis 1989 Bestand haben sollte. Wer...
Das könnte Sie auch interessieren
16.07.2025
4 min.
War es doch kein Raub? – Zwei Männer entführen Erzgebirger in dessen eigenem Auto nach Tschechien
Ein Mann wurde in Olbernhau in den Kofferraum seines eigenen Autos gezwungen und nach Tschechien entführt.
Bereits vor dem Marienberger Amtsgericht hatten die Männer die Tat eingeräumt. Entscheiden muss nun jedoch das Chemnitzer Landgericht. Doch dort nimmt die Verhandlung eine unerwartete Wendung.
Joseph Wenzel
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
05.10.2025
4 min.
Schlingel 2025: Irischer Film „Der Zauber der blauen Geige“ gewinnt Europäischen Kinderfilmpreis
Der irische Film „Der Zauber der blauen Geige“ wurde beim Schlingel-Festival in Chemnitz mit dem Europäischen Kinderfilmpreis ausgezeichnet.
Das Schlingel-Festival 2025 endete mit einer Preisverleihung im Carlowitz Congresscenter Chemnitz. Rund 24.000 Besucherinnen und Besucher sahen Filme für Kinder und ein junges Publikum.
Maurice Querner
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
Mehr Artikel