Die falsche Schublade: Warum Karat keine „Ostrock“-Band ist

Verpasste Chancen im Westen, Zensur in der DDR und ein Megahit, der zur Propaganda passte: Die MDR-Dokumentation „50 Jahre Karat“ spart einiges aus und gerät damit zu glatt und gefällig.

Ist Karat eigentlich Ost-Rock? Bei näherer Betrachtung funktioniert diese Zuschreibung gerade bei dieser 1975 in der DDR gegründeten Band nicht. Zum einen haben sich 36 Jahre ihrer insgesamt 50 Jahre Bandgeschichte im vereinten Deutschland ereignet. Und in diesen 36 Jahren haben Karat mehr Konzerte und mehr Alben produziert als in der DDR. Was...